11.03.2026
Среда, 11 март 2026
Николоски на средба со Даниел Лоутон, заменик помошник Државен секретар за Европа

11.03.2026

Пријателството со САД го потврдивме уште еднаш на средбите во Стејт Департментот со Даниел Лоутон, заменик помошник Државен секретар задолжен за Европа и останати политички средби, објави вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски.

Посочи дека Македонија и САД бележат долгогодишно партнерство, засновано на меѓусебна поддршка и заедничка посветеност кон демократските вредности.

-На Соединетите Американски Држави гледаме како близок партнер кој претставува силна гаранција за просперитетот, напредокот и безбедноста на државата. На средбите во Стејт Департменот ги отворивме и прашањата за создавање на подобри перспективи за економска и трговска соработка во делот на инвестициите, инфраструктурата, енергетиката и иновациите, истакнува Николоски.

