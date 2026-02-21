МОН: Јазикот е најсилното идентитетско обележје на секој народ, чувар на историјата и културата, преносител на знаењето и вредностите

Јазикот е најсилното идентитетско обележје на секој народ, чувар на историјата и културата, преносител на знаењето и вредностите. Затоа, и институционално и индивидуално, имаме обврска да ги негуваме македонскиот, албанскиот, турскиот, српскиот, босанскиот, ромскиот, влашкиот и сите други јазици што се користат во нашето богато мултиетничко општество. Само така ќе продолжиме да ги зацврстуваме мостовите на разбирање меѓу сите заедници и да градиме подобра заедничка иднина“, стои во соопштението на Министерството за образование.

Министерството за образование и наука упатува посебна благодарност до наставниците, кои секојдневно го пренесуваат јазикот како живо знаење и вредност на новите генерации.