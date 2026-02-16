Модуларната во Тетово во време на Филипче била направена без елаборат за електрична енергија?

Филипче ја составил техничката спецификација за модуларната болница во Тетово без соодветен елаборат за електрична енергија, и без целосно почитување на безбедносните стандарди, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Дополнително, Светска банка одобрила 30 милиони евра за изградба на модуларните болници, додека реалната цена по која биле изградени објектите била значително пониска и изнесувала околу 300.000 евра. Јавноста има право да знае каде завршиле парите и зошто профитот бил поважен од безбедноста на граѓаните.

Во здравството не смеело да се дозволуваат калкулации и импровизации за остварување на личен профит

Според јавно изнесените тврдења на поранешната обвинителка Лејла Кадриу, во обвинението биле опфатени само медицинскиот и економскиот директор на тетовската болница. Филипче бил надлежен за техничката документација. Се поставува прашањето зошто бил заштитен од правосудните органи.

Граѓаните имаат право да знаат зошто била дозволена изградба на болница со минимални стандарди и дали профитот бил ставен пред безбедноста.

Очекуваме Јавното обвинителство, согласно законите и доказите, целосно, темелно и неселективно да го расветли случајот со модуларната болница во Тетово.