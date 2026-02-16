 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник
ПРАШУВА ВМРО-ДПМНЕ

Модуларната во Тетово во време на Филипче била направена без елаборат за електрична енергија?

Македонија

16.02.2026

Филипче ја составил техничката спецификација за модуларната болница во Тетово без соодветен елаборат за електрична енергија, и без целосно почитување на безбедносните стандарди, се наведува во соопштението од ВМРО-ДПМНЕ.

Дополнително, Светска банка одобрила 30 милиони евра за изградба на модуларните болници, додека реалната цена по која биле изградени објектите била значително пониска и изнесувала околу 300.000 евра. Јавноста има право да знае каде завршиле парите и зошто профитот бил поважен од безбедноста на граѓаните.

Во здравството не смеело да се дозволуваат калкулации и импровизации за остварување на личен профит

Според јавно изнесените тврдења на поранешната обвинителка Лејла Кадриу, во обвинението биле опфатени само медицинскиот и економскиот директор на тетовската болница. Филипче бил надлежен за техничката документација. Се поставува прашањето зошто бил заштитен од правосудните органи.

Граѓаните имаат право да знаат зошто била дозволена изградба на болница со минимални стандарди и дали профитот бил ставен пред безбедноста.

Очекуваме Јавното обвинителство, согласно законите и доказите, целосно, темелно и неселективно да го расветли случајот со модуларната болница во Тетово.

Поврзани вести

Македонија  | 15.02.2026
Kaко Филипче ја спремил, потпишал и одобрил техничката спецификација за модуларната болница во Тетово?
Македонија  | 15.02.2026
ВМРО-ДПМНЕ: Зошто Филипче ја составил техничката спецификација без соодветен елаборат за електрична енергија?
Македонија  | 13.02.2026
Филипче и Тони Котев со марихуаната од Ново Село се знаат само од телевизија
﻿