Митева: ДУИ кога е на власт работи на еден начин, а кога е во опозиција на друг

Владата носи одлука врз основа на веќе постоечки попис од 2021 година, направен во време кога во влада беа СДСМ и ДУИ. Токму политичката партија сега оспорува резултати за кои во минатото велеше дека се навистина соодветни и дека ја одразуваат реалната слика. Ние мораме да носиме одлуки врз основа на параметрите што ги имаме и цениме дека како Влада сме постапиле онака како што треба, рече денеска владината портпаролка Марија Митева, одговорајќи на новинарско прашање во врска со барањето на ДУИ Владата да ја промени одлуката со која кон крајот на минатата година се извршила корекција на бројот на советници во општинските совети кога се примениле резултатите од пописот на населението во 2021 година според резидентното население.

Според Митева, ДУИ е единствената политичка партија која додека е на власт работи на еден начин, а кога е во опозиција бара нешто друго за она што го направила во минатото.

Портпаролката е децидна дека треба да се почека мислењето од Венецијанската комисија за Законот за соодветна и правична застапеност. Прашана што ако ДУИ побара да се применува бројот на вкупното население, порача да не се зборува за хипотетички состојби.