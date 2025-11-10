Мисајловски: Униформата со гордост треба да ги потсетува на одговорноста и вредностите на Армијата

Честитки по повод свеченото давање заклетва на 29-та класа на питомци/студенти и на слушателите од Курсот за офицери и штабни службеници на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“, напиша на својот фејсбук профил министерот за одбрана, Владо Мисајловски.

Заедно со претседателката Гордана Сиљановска-Давкова, Началникот на Генералштабот, генерал-мајор Сашко Лафчиски и деканот на Воената Академија, полковник Ненад Танески, на идните офицери им честитавме и порачавме дека униформата која денеска ја носат со гордост треба секогаш да ги потсетува на одговорноста и вредностите на Армијата, на интегритетот и на лојалноста кон татковината. Овие вредности се пренесуваат низ генерации и секогаш остануваат силни и инспиративни.

Верувам дека овие млади луѓе ќе ги совладаат вештините на воената професија и ќе станат идни лидери кои со знаење, професионализам и посветеност ќе придонесат за мир, стабилност и силна Армија.