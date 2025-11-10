 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Јовановски ја презеде функцијата градоначалник на Кичево: Нашиот град има потенцијал, има вредни луѓе и има визија за подобра иднина

10.11.2025

Новиот градоначалник на Кичево, Александар Јовановски ја презеде новата функција од страна на неговиот претходник Фатмир Дехари. Јовановски му се заблагодари на Дехари за досегашниот придонес и најави изградба на локална самоуправа блиска до граѓаните, отворена за идеи и решенија и која ќе ги слуша сите.

Со голема чест и чувство на одговорност денеска 10.11.2025 г ја преземам функцијата градоначалник на нашиот град Кичево. Оваа должност не ја гледам како привилегија, туку како обврска, обврска пред Вас, граѓаните, да работам посветено, транспарентно и во интерес на сите.

На самиот почеток сакам искрено да му се заблагодарам на досегашниот градоначалник, г-дин Фатмир Дехари, за неговиот долгогодишен ангажман и придонес. Почитта кон сработеното е темел на секој напредок, а континуитетот и соработката се клучот за идни успеси.

Нашиот град има потенцијал, има вредни луѓе и има визија за подобра иднина. Мојата цел е да изградиме локална самоуправа која ќе биде блиска до граѓаните, отворена за идеи и решенија, и која ќе ги слуша сите, без разлика на политичка, етничка или верска припадност, сите се поддеднакво важни!

Верувам дека со заедничка работа, искрен дијалог и посветеност ќе создадеме поубав, поправеден и поуспешен град за сите нас и за идните генерации.

Нека е аирлија, да продолжиме напред заедно, за мене како што знаете поделбите не постојат, она по што ќе се водиме е достоинствен живот за сите!“, напиша Јовановски.

