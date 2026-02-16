Мисајловски: Само планот на Трамп може да донесе мир во Украина

Министерот за одбрана Владо Мисајловски ја поздрави иницијативата на американскиот претседател Доналд Трамп за мир во Украина, истакнувајќи дека конфликтот веќе четири години одзема животи и дека секоја можност за негово решавање е добредојдена.

Ние го поздравуваме ова што го прави американската администрација и претседателот Доналд Трамп, затоа што само со оваа иницијатива може да се стигне до мир, бидејќи веќе четири години гледаме како во Украина за жал гинат луѓе – рече Мисајловски во гостување во Топ Тема на Сител телевизија.

Тој истакна дека на маргините на Минхенската безбедносна конференција имал интересна средба со украинскиот претседател Володимир Зеленски, при што биле отворени повеќе прашања за поддршка и помош.