Мицкоски: Оваа година нема да има избори

„Ќе имаме можност да отпочнеме еден циклус на средби, односно брифинзи со претставници на земјите членки на Европската Унија, кои што се резидентни во нашата земја, и ценам дека на овој начин можеме поблиску да ги доближиме активностите кои што како Влада ги правиме, а се поврзани со Реформската агенда“, вели Христијан Мицкоски претседател на Владата на Република Македонија на денешниот брифинг за Реформската агенда со амбасадори на земји членки на Европската Унија.

Мицкоски посочи дека дел од реформите се реализираат, но дел, како што рече, од објективни причини нема да се реализира, и за тоа се известени претставниците на меѓународната заедница.

„Како Влада кога бевме избрани пред неполни 20 месеци имавме индикативна листа на чекори кои што треба да ги реализираме, практично првата година и половина се одобруваа, се усвојува и слично, работејќи со ЕУ. Таму некаде на почетокот на 2025 година да се заокружи тој процес, почнаа чекорите да се реализираат, нормално додека се засили тој процес, ценам дека беа испорачани одреден број чекори, а потоа се распишаа локалните избори и поради нашето домашно законодавство, ние не успеавме таа динамика да ја следиме во зависност од нашите амбиции. И бидејќи тогаш Парламентот малтене е во техничка форма и не работи и останатите институции, имавме неколку месечна пауза. Но, веднаш после локалните избори, таму некаде од ноември месец интензивно се работеше на Реформската агенда и на реализирање на чекорите кои што се дел од Реформската агенда и оние чекори кои што можеме да ги реализираме. Тие што не можеме, објективно кажуваме зошто не можеме, бидејќи не би сакале да бидеме Влада која што едно ветува пред нашите партнери од меѓународната заедница, а друго прави позади завеса. Тоа што можеме да го испорачаме, ќе го испорачаме, тоа што не можеме ќе ги дадеме нашите аргументи зошто не можеме, и сме подготвени секогаш на искрен дијалог и разговор со нашите партнери од меѓународната заедница, посебно со нашите партнери од ЕУ“, нагласи премиерот Мицкоски.

Мицкоски порача дека оваа година нема да има избори, бидејќи Владата е фокусирана на исполнување на реформите и воведување ред во државата.

„Нема да имаме избори оваа година. За да немаме дилема, бидејќи често пати дел од вас ме прашуваат дали ќе имаме избори, еве самата оваа амбициозна агенда вели дека нема да имаме оваа година избори, затоа што сме фокусирани на реформа и воведување ред во државата. Такви се проектите „Безбеден град“, за жал некои од опозицијата тоа го злоупотребуваат и се обидуваат повторно да политизираат, а некои да етнизираат. Потоа, борбата со криминалот и корупцијата, одредени закони кои што ќе значат безбедност за здравјето на граѓаните, како Законот за пушење. Работиме со стејкхолдери, со производителите, оние страни кои што се засегнати како што се секторот угостителство и туризам, и мислам дека во овие неколку недели ќе дојдеме до решение кое што сите заедно ќе го поддржиме. Тука, исто така, има и други закони, како што се Законот за игра на среќа, законите кои што се дел од правосудството, некои ги поминавме, а некои ќе ги поминеме во вторник на владина седница“, рече тој и додаде:

„Така што оваа година имаме прилично амбициозна реформска агенда која што сакаме да ја завршиме. Целта е да ја напишеме домашната задача, а потоа е до земјите членки на ЕУ како понатаму“, истакна тој.

Премиерот Мицкоски заклучи дека следен брифинг би одржале во март, па во јуни месец и потоа како што рече би брифирале најмалку еднаш квартално сè со цел да ги информираат меѓународните претставници во однос на реализираните чекори на Реформската агенда.