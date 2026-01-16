Мицкоски: Очекувам законот за прекршоци да помине на следната собраниска седница, а „Безбеден град“ да почне од 1 февруари

Влада

Кратово, 16 јануари 2026 (МИА) – Премиерот Христијан Мицкоски информира дека во текот на вчерашниот ден во Собранието се одржал состанок на ниво на координатори на пратенички групи на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ во врска со законот за прекршоци и оти некои работи кои биле нејасни за ДУИ биле разјаснети поради што очекува тој да биде донесен на следната собраниска седница и „Безбеден град“ да почне непречено да се применува од 1 февруари.

Мицкоски не прецизира кога би имал средба со претседателот на ДУИ Али Ахмети, како што беше најавено по лидерската средба што се одржа во средата, туку само кусо изјави дека одржува средби со лидери на повеќе политички партии и оти во тие рамки би се одржала и средбата со Ахмети.

Тоа што беше договорено на лидерската средба, беше безусловно кажано дека ќе биде поддржано. Беше споменато дека постоеле некои амандмани, за што потоа во разговор со министерот за внатрешни работи, беше констатирано дека такви амандмани не постојат. Но, и покрај тоа, се договоривме во текот на вчерашниот ден практично, на ниво на координатори на пратенички групи, да има состанок и сите тие нејасни теми да бидат разјаснети. Таков состанок, колку што сум информиран, во текот на вчерашниот ден се случи, бидејќи е отсутен министерот за внатрешни работи од Македонија, беше вклучен преку телефонски повик, беа разјаснети сите нејасни работи, и очекувам законот за прекршоци веќе на следната собраниската седница да помине, рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање по посетата на целосно реконструираната голема спортска сала во Кратово.

Премиерот потсети дека за да биде донесен овој закон е потребно само двотретинско мнозинство, без потреба од бадентер. Тој очекува „безбеден град да почне да функционира од 1 февруари.

Јас во една прилика кажав дека ако се спореди декември месец на територијата на градот Скопје 2015 година со истиот месец 2024 година, ќе дојдеме до заклучок дека имаме нула жртви, како резултат на сообраќајни несреќи во декември лани, а истиот месец во 2024 година имаме пет. Тоа значи нула и пет. Јас им благодарам на граѓаните кои го почитуваат овој проект и очекувам да бидат спасени многу човечки животи. Затоа не очекувам политичко калкуланство кога станува збор за човечкиот живот, рече Мицкоски.

Прашан дали покрај одржаната средба во Собранието на ниво на пратенички групи ќе има и тет-а-тет средба со Ахмети, Мицкоски не прецизираше дали и кога ќе се случи такво нешто.