 Skip to main content
03.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 февруари 2026
Неделник

Мицкоски најави нова инвестиција во ОУ „Стив Наумов“ во Битола

Македонија

03.02.2026

Завршена е реконструкцијата на фасадата на Основното училиште „Стив Наумов“ во Битола, со што значително се подобрени условите за учење и работа, напиша на Фејсбук претседателот на владата, Христијан Мицкоски.

Проектот опфати изведба на нова енергетски ефикасна фасада, која обезбедува подобра термоизолација, заштита од влага и намалување на трошоците за енергија. Со оваа инвестиција, училиштето доби современ изглед и побезбедна, поздрава и поефикасна средина за учениците и наставниот кадар. Инвестицијата изнесува 7.681.331 денари и е финансирана од Владата преку Министерството за образование и наука, истакна Мицкоски.

Поврзани вести

Македонија  | 02.02.2026
Премиерот Мицкоски в четврток на средба со УПОЗ, претходно и КСС ја прифати одлуката
Економија  | 02.02.2026
По понудата за платите: Мицкоски и УПОЗ на средба во четврток
Македонија  | 02.02.2026
Мицкоски: Криминалот не смее да се исплати, украденото мора се конфискува и да му се врати на народот
﻿