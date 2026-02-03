Мицкоски најави нова инвестиција во ОУ „Стив Наумов“ во Битола

Завршена е реконструкцијата на фасадата на Основното училиште „Стив Наумов“ во Битола, со што значително се подобрени условите за учење и работа, напиша на Фејсбук претседателот на владата, Христијан Мицкоски.

Проектот опфати изведба на нова енергетски ефикасна фасада, која обезбедува подобра термоизолација, заштита од влага и намалување на трошоците за енергија. Со оваа инвестиција, училиштето доби современ изглед и побезбедна, поздрава и поефикасна средина за учениците и наставниот кадар. Инвестицијата изнесува 7.681.331 денари и е финансирана од Владата преку Министерството за образование и наука, истакна Мицкоски.