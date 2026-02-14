 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Мицкоски на средба со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет: Нашата визија е јасна силни партнерства, јасни вредности и сигурна иднина за нашите граѓани

14.02.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска во рамки на посетата на Минхен остварил средба со Тед Дојч, извршен директор на Американскиот еврејски комитет, една од највлијателните организации која децении наназад работи на јакнење на демократските вредности и унапредување на трансатлантските односи, на која, како што објави Мицкоски, разговарале за продлабочување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот дијалог и градење општество засновано на почит, толеранција и слобода.

Нашата визија е јасна силни партнерства, јасни вредности и сигурна иднина за нашите граѓани, објави Мицкоски.

Мицкоски од вчера престојува во повеќедневна посета на Сојузна Република Германија, каде што учествува на 62. Минхенска безбедносна конференција, на која, како што соопшти владината прес-служба, ќе ја реафирмира определбата на државата за предвидлив и фер процес на интеграција во Европската Унија, без дополнителни билатерални условувања.

Мицкоски е придружуван од министрите за одбрана, Владо Мисајловски, за надворешна политика и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, и за внатрешни работи, Панче Тошковски.

