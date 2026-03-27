Мицкоски: Инвестицијата од 22 милиона евра во нова трафостаница носи енергетска стабилност за Скопје

Инвестицијата од 22 милиона евра во нова трафостаница носи енергетска стабилност и претставува значајно инвестициско дело и за градот Скопје, но и за државата, истакна премиерот Христијан Мицкоски.

Станува збор за инвестиција од речиси 22 милиона евра, нешто со што ќе се подобри стабилноста на системот, на мрежата, 110-киловолтно напонско ниво, и ќе отвори перспектива за следните 20-ина години да одговори на сите предизвици од енергетски аспект, приклучни места итн., кои ќе бидат потребни за развој на градот Скопје – вели Мицкоски на пуштањето во уппотреба на овој енергетски објект.

Притоа тој изрази очекување за нови инвестиции во енергетски капацитети.