Мицкоски: Има историска градба паралелно на шест автопатишта

Премиерот Христијан Мицкоски вечерва во Отвореното студио на Македонската радио телевизија по повод две години мандат вели дека во моментот има историска градба паралелно на шест автопатишта во Македонија.

Среќен сум што можам да кажам дека ние финансиски го затворивме Кичево – Охрид конечно, благодарение на еден синдикат креиран од домашните банки, откако не оставија на цедило, би рекол условно, кинеските заемодаватели. Финансиски за оваа година го затворивме, исто благодарение на домашните банки, проектот Коридор 8 и Коридор 10д. Сега бараме на меѓународен пазар следна недела во вторник ЈПДП ќе бара од надворешни заемодаватели сума рамковна за до крајот на проектот со што до крај ќе ги обезбедиме парите, истакна премиерот Мицкоски.

Во завршна фаза е изборот на надзор и правен консултант што ќе ги води преговорите заедно со веќе формираниот Комитет од страна на Владата за проектот за изградба на Коридорот 8, кој е значае

Претходната влада, како што посочи, не само што немаше мрднато ништо од тој проект, туку едноставно го немаше ни финансиски затворено тој проект.

Тоа е уште потрагично, значи тие ни со експропријација ништо немаа направено, туку тие немаа ниту финансии за проектот. И сега кога ќе ме обвинуваат немало пари за тој и тој проект, прашувам а што направивте вие? Така што тој проект го затворивме. Добро е што конечно после не знам колку перипетии за Блаце – Скопје имаме договор, и конечно после многу години македонска фирма го прави тоа. Добива тендер од европските банки, македонска фирма Гранит. Добро е затоа што на крајот од денот тој финансиски аранжман има грант но има и кредит кон што го плаќаат македонските даночни обврзници, истакна Мицкоски.

Премиерот посочи дека посебно му е драго кога ќе работи македонска компанија, затоа што, како што додаде, знае дека тоа е добро за македонската економија.