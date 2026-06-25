Мицкоски за пораката до големите ланци на супермаркети: Ја претераа со цените, ќе следуваат мерки

Вечерва во отвореното студио на Македонската телевизија каде што гостуваше претседателот на владата, Христијан Мицкоски испрати јасна и недвосмислена порака до ланците на супермаркети во државава. Тој на новинарско прашање истакна дека на состанокот одржан во владата со ланците на супер маркети во државата им посочил дека претераа со зголемувањето на цените и дека наредниот период ќе следат мерки.

Имавме со маркетите и трговците долг и би рекол искрен разговор и на тој состанок дефиниравме една цел. Се сложувам со вас дека претераа и тоа беше и мојата порака и ценам дека искрен беше дијалогот. Таков состанок треба да направиме и со производителите и дистрибутерите и потоа треба еден заеднички. Затоа што и едната и другата страна имаат свои аргументи.

Претседателот на владата, Мицкоски нагласи дека и сопствениците на маркетите имаат аргументи зошто мора да ги покачат цените и дистрибутерите и производителите имаат свои аргументи зошто да ги покачат цените, но на крајот на тој состанок се договориле за една заедничка цел.