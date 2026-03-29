29.03.2026
Недела, 29 март 2026
Мицкоски и Николоски ќе го означат почетокот на реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид

29.03.2026

Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски и вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, денеска ќе го означат почетокот на реконструкцијата на аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид.

На настанот најавен за 13:00 часот, ќе присуствува и генералениот директор на ТАВ Македонија, Неџат Курт.

По завршувањето е предвидено Мицкоски, Николоски и Курт да одржат заедничка прес – конференција.

Во изјава за МИА, директорот на ТАВ Македонија, вели дека реконструкцијата и модернизацијата на Охридскиот аеродром ќе чини 2,7 милиони евра,

Со предвидените активности, според ТАВ Македонија, аеродромот конечно ќе добие нов лик, при што во терминалната зграда ќе се добие поголем простор за патниците, со цел поефикасни и покомфорни услуги.

Проектот ќе опфати неколку клучни сегменти и ќе се реализира во неколку фази. Се очекува целосно да заврши до крајот на мај оваа година. Додека се одвива реконструкцијата, авиосообраќајот ќе се одвива непречено.

