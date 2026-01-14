Мицкоски: Гласањето на дијаспората треба да се разгледува заедно со една изборна единица

Прашањето за начинот на гласање на дијаспората треба да се разгледува заедно со можноста за воведување една изборна единица и во согласност со законските ограничувања во државите каде што живеат иселениците, изјави денеска премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, по лидерската средба одржана во Клубот на пратеници.

Одговарајќи на новинарско прашање за иницијативата на владиниот коалициски партнер Вреди, со која се предлага дијаспората да добие повеќе права и можности за гласање на некои од наредните избори, Мицкоски истакна дека пред сè треба да се дефинира дали државата ќе има една изборна единица.

Пред да дојдеме до начинот на гласање на дијаспората, потребно е да дефинираме две работи. Прво, дали ќе имаме една изборна единица, бидејќи тогаш сите гласови би се слевале во еден базен, без разлика дали се гласови на резидентното население или на дијаспората – рече Мицкоски.

Втората работа, според него, е фактот дека постојат држави кои не дозволуваат екстериторијално гласање надвор од дипломатско-конзуларните претставништва.

Има држави кои дозволуваат организирање гласање исклучиво во рамките на дипломатско-конзуларните претставништва, но има и такви кои тоа воопшто не го дозволуваат. Тоа претставува реална пречка. Се согласивме дека треба да бидеме креативни и да продолжиме да размислуваме и разговараме, но во овој момент тоа да биде на ниво на координатори на пратеничките групи – изјави премиерот.

Прашан за можната поддршка за двотретинските закони, меѓу кои и законот поврзан со проектот „Сејф сити“, Мицкоски нагласи дека сите реформски закони кои имаат позитивно мислење од Венецијанската комисија или од Европската комисија треба безусловно да се поддржат.

Сите закони и процедури што се дел од реформската агенда и имаат позитивно мислење од Венецијанската комисија или од Канцеларијата на Европската комисија треба да бидат поддржани, без разлика на формата, бидејќи сите сме за членство во Европската унија – рече Мицкоски.

Додаде дека не треба да се условува поддршката со прашања поврзани со балансирања или други механизми, доколку се исполнети двата предуслова.