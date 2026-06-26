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Македонскиот амбасадор во Франција, Игор Николов, во работна посета на департманот Шарант

Македонија

26.06.2026

Амбасадорот во Франција, Игор Николов, оствари работна посета на департманот Шарант.

Во градот Ангулем, амбасадорот Николов ја посети Меѓународната куќа на стрипот и сликата и Pôle Image Magelis, каде се запозна со францускиот модел за развој на креативните индустрии, анимацијата, видеоигрите и образованието во областа на визуелните уметности.

Во рамките на посетата беше одржан работен ручек со претставници на локалните и државните власти. Амбасадорот Николов оствари средби со г. Жером Сурисо, претседател на Советот на департманот Шарант, сенаторката г-ѓа Никол Бонфоа, како и со други претставници на локалните институции. Разговорите беа посветени на економската атрактивност на регионот, меѓународната економска соработка и значењето на секторот за коњак и неговите пазари.

Попладневниот дел од програмата беше посветен на секторот за коњак, со посета на куќите Hennessy и Martell и средба со претставници на индустријата. Беа разгледани глобалните пазари, развојните перспективи и можностите за натамошно унапредување на економската соработка.

Посетата ја потврди важноста на продлабочувањето на партнерствата меѓу двете земји преку поврзување на институциите, стопанството и креативните индустрии.

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