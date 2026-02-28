 Skip to main content
28.02.2026
Сабота, 28 февруари 2026
Љутков: „Тодорица“ е мост меѓу генерациите и народите

Македонија

28.02.2026

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков денеска во Свети Николе го отвори Меѓународниот фестивал на изворен фолклор „Тодорица“ 2026.

Во своето обраќање пред присутните Љутков истакна дека оваа манифестација е значаен симбол на духовната сила, културната меморија и идентитетот на народите.

Министерство за култура и туризам

„Фолклорот не е само песна или оро, туку жив јазик на традицијата во кој се втиснати историјата и мудроста на предците“, рече министерот.

Тој додаде дека фестивалот претставува мост меѓу генерациите и народите, потенцирајќи дека културната различност не разделува, туку збогатува. Според него, ваквите настани ја зајакнуваат соработката и пријателството и придонесуваат за афирмација на земјата како простор на богато културно наследство.

Љутков посочи дека Министерството за култура и туризам ќе продолжи и во иднина да ги поддржува манифестациите што ја негуваат автентичната традиција и ги поттикнуваат младите да ги чуваат своите корени.

