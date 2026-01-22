Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, утврди потреба за формирање работна група за измени на Законот за еднакви можности

Собраниската Комисија за еднакви можности одржа затворен работен состанок за реализираните и планираните активности предвидени со Акциски план за унапредување на рамноправноста меѓу жените и мажите 2025 – 2027.

Како што информираат од собраниската прес-служба, на состанокот е дискутирано за процесот за донесување на Етичкиот кодекс за пратеници и одредбите за родова еднаквост, јавните расправи кои претстојат за Комисијата во првиот квартал на 2027.

Како што посочуваат оттаму, дополнително се утврдила потребата од формирање работна група за измени и дополнување на Законот за еднакви можности за жени и мажи.