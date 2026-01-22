 Skip to main content
22.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 22 јануари 2026
Неделник

Се одржа тркалезна маса „Културна Битола во 2026“

Култура

22.01.2026

Во Битола се одржа тркалезна маса на тема „Културна Битола во 2026“ на која претставници на локалната самоуправа, национални и локални установи од областа на културата и здруженија на граѓани промовираа културни манифестации и проекти за оваа година.

На јавниот настан во Битола, градоначалникот Тони Коњановски истакна дека културните манифестации организирани од различни институции и организации подолго време се препознатливи и меѓу дипломатите во земјава.

Културните манифестации во Битола се составен дел на македонската културна сцена, препознатливи и прифатени од домашната публика и бројните гости кои со задоволство секогаш ги очекуваме. Со ваков човечки потенцијал што се наоѓа на чело на установите од областа на културата во Битола, задоволство е да се биде градоначалник“, нагласи Коњановски и јавно се заблагодари на медиумите кои ги афимираат културните настани во градот.

На тркалезната маса информации за ланските постигнувања и планови за тековната година искажаа првите луѓе на национални и локални институции од областа на културата со седиште во Битола.

