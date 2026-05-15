15.05.2026
Јавниот обвинител Савески со италијанскиот амбадор на средба за зајакнување на соработката во владеењето на правото

Јавниот обвинител Ненад Савески оствари средба со италијанскиот амбасадор Паоло Палминтери, на која беа разгледани соработката меѓу двете земји и поддршката на Италија во областа на владеењето на правото. Од Јавното обвинителство соопштија дека на средбата станало збор и за предизвиците со кои се соочува обвинителството.

Соработката на Јавното обвинителство со Република Италија е екстензивна, а Италија како еден од најсилните поддржувачи на Македонија во ЕУ е силно заинтересирана за владеењето на правото – стои во соопштението.

Италијанскиот амбасадор ги презентирал досегашните активности, вклучувајќи ги и меѓуинституционалните меморандуми за борба против еколошки криминал и заштита на културното наследство.

Соговорниците разговарале и за идните активности, недостигот од јавни обвинители и ресурси, како и обврските од реформската агенда.

Савески и Палминтери се согласија дека од стабилноста и сигурноста на овој регион зависи и европската стабилност, бидејќи криминалните мрежи се поврзани меѓу себе – велат од Обвинителството. 

Од таму додаваат дека Италија е подготвена да ја засили поддршката за обвинителството, имајќи предвид дека владеењето на правото е клучен дел од процесот на пристапување во ЕУ.

