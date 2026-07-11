Јаневска: Мониторинг на најмалку пет универзитети, досега затворени 11 институти и една приватна школа

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Спроведените евалуации на високообразовните институции во земјата покажале неправилности во работењето кај дел од нив, поради што ќе следува одземање на акредитации и затворање на оние што нема да ги отстранат недостатоците во законски предвидениот рок. Тоа денеска од Охрид го посочи министерката за образование и наука, Весна Јаневска.

Одговарајќи на прашање на медиумите, Јаневска посочи дека, за разлика од претходниот период сега активно функционира Агенцијата за квалитет на високото образование, што заедно со странски експерти го спроведува евалуации на работењето на образовните институции.

Јаневска истакна дека досега се затворени 18 институти и една приватна висока стручна школа, а во тек е постапка за затворање на уште пет до шест институти. Дополнително, како што рече, се спроведуваат проверки и мониторинг на најмалку пет универзитети.

Министерката нагласи дека Министерството постапува по пријави од поединци и групи наставници и дека сите активности се спроведуваат согласно законските процедури, при што на институциите им се остава можност да ги отстранат утврдените неправилности пред да бидат преземени конечни мерки.