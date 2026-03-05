„ И тебе сам сит Дубаи“

Значи прво што помислив кога слушнав дека Иран со ракети го нападна Дубаи е дали се безбедни инвестициите на најпознатите инвеститори од Македонија. Кој знае што ќе биде и со златните визи , за џабе ли ги вадеа. Ајде Зоки и онака нема што да прави, се кара по Фејсбук и поднесува тужби за да му биде интересно, ама Венко ќе треба сега па ептен да ја стави на стенд бај работата во болницата во Дубаи , која му викала дојди бе дојди.

Ама тој нееее имам партија за чување, додека на другар му, т.е деловниот партнер ,не му текне пак да се врати во политиката и да допродаде уште нешто што остана непродадено првиот пат. Ехеее има, химна, јазикот е ни ваму ни таму, историјата што нели ни беше заедничка со Бугарите, коментира авторот на ТВ Колумната „5 минути со Чавез“.

Значи овој Заев му отпеа и на Дубаи. Кај отиде трева не расне. Следна за унишување сигурно е Кенија. Ене ги ќерка му и жена му уживаат на сафари. меѓу тигри и слонови Убава земја беше братска Кенија.

Туку не е само бизнисот, треба ли Зоки и Венко да се опуштат. За опуштање тие не одеа во Виена на филхармонија туку во Дубаи на Харис Џиновиќ. Дубаи сега е небезбеден па овие инвестититориве ќе треба да бараат нова локација за да ја повторат славната теревенка.

.