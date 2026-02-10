 Skip to main content
Вторник, 10 февруари 2026
Градежните работи во училиштата во Кисела Вода треба да бидат заршени до септември

Македонија

10.02.2026

Образовната инфраструктура во Кисела Вода забрзано се модернизира и тоа е плод на посветеноста на општинското раководство, но и на грижата и поддршката од страна на Владата која двои рекордни буџетски средства за да се подобри квалитетот на образованието. Ова го истакна министерката за образование и наука проф. д-р Весна Јаневска која денеска заедно со премиерот, проф. д-р Христијан Мицкоски и градоначалничката Бети Стаменкоска Трајкоска извршија увид во доградбата на објект во склоп на ОУ „Невена Георгиева – Дуња“ со површина од 352 квадратни метри, во кој има 6 училници и два тоалети. Инвестиција вредна 32 милиони денари обезбедени преку владиниот повик за финансирање на капитални инфраструктурни проекти.

фото: Министерство за образование и наука

Јаневска информираше дека во моментов преку Министерството за образование и наука во општина Кисела Вода се гради и спортска сала во рамки на ОУ „Кузман Јосифовски – Питу“, во вредност од речиси 32 милиони денари, а се реконструираат салите во две други училишта „Кузман Шапкарев“ и „Круме Кепески“, за кои се вложуваат 12,5 милиони денари. Градежните работи треба да бидат завршени до септември годинава.

„Во периодот што следи, ќе имаме и нови инвестиции во насока на остварување на една од нашите клучни програмски определби, а тоа е воведување на едносменска настава во училиштата. За да има настава во една смена секаде во Кисела вода, планирани се доградби на училници во 4 училишта – „Круме Кепески“, „Кузман Шапкарев“, „Рајко Жинзифов“ и „Кирил Пејчиновиќ“, при што за првото веќе е објавена постапка за изработка на проект за 6 нови училници, а потоа ќе се избира и изведувач на работите“, рече министерката.

