Превентивно повлечени одредени серии „Аптамил“ формула за доенчиња

Пиксабеј

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) информира дека врз основа на информации добиени преку европскиот Систем за брзо предупредување за храна и храна за животни (RASFF), спроведено е превентивно повлекување од пазарот на одредени серии формули за доенчиња од брендот „Аптамил“.