Ѓорчев со предлог: Да се изгласа со големо мнозинство влегувањето на Бугарите во Уставот со одложено важење

More…

469

Марјан Ѓорчев даде интересен предлог за надминување на спорот со Бугарија.

Според мене кој е чекорот? Во Собранието да се изгласа со големо мнозинство да влезат Бугарите во Уставот со одложено важење и да го изгласаме нашиот услов којшто ќе го дадеме во Европа“, изјави Марјан Ѓорчев, поранешен пратеник.

Тој потенцираше дека државата треба да ја убеди Европската унија дека она што е направено со Македонија е неправедно и некоректно, и дека ако Црна Гора со огромна корупција и криминал можело да и се даде отпочнување на преговорите во 2012 година, истото можело да се направи и со Македонија кога била пресуда од Хаг.