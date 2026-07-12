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Единствената црква во Македонија каде што е откриено парче камен со глаголицата е локалитетот Кале кај село Крупиште

Македонија

12.07.2026

МИА

Археолозите од Заводот за заштита на споменици и Музеј на град Штип ја дефинираа целата концепција на петоапсидалната базилика на локалитетот Кале во Крупиште. Археологот во ЗЗС и Музеј на град Штип-Митко Штерјов вели дека истражен е целиот тој простор и сега може да се конзервира.

Инаку, овој локалитет кај селото Крупиште во општина Карбинци е познат и по археолошките истражувања на Блага Алексова, пред повеќе од четири децении. Академик Алексова сметала дека од ова место почнала да се шири писменоста, односно дека токму локалитетот Кале бил градот Равен, каде што Кирил ја напишал глаголицата, а неговиот брат Методиј  бил епископ. Во текот на своите истражувања има пронајдено парче од камен на кои се испишани букви од глаголицата, а исти такви предмети пред неколку години имаат пронајдено и штипските археолози.

Штерјов вели дека годинава истражувањата на овој локалитет завршиле пред 20 дена.

Таму се постигнаа солидни резултати. Ја дефиниравме целата концепција, односно целата црква, се истражи мартириумот и така го дефиниравме значи целиот тој простор и се надевам дека понатаму ќе можеме и таа црква да се конзервира, бидејќи мислам дека е единствената црква во Македонија, катедрала каде што е откриена глаголицата – парче камен со глаголицата. Таму стои и митот дека од Светите Петнаесетте Тивериополски маченици се донесени моштите  во оваа црква – рече Штерјов. 

Тој додава дека овој локалитет се поврзува и со цар Душан, односно  во грамотите на цар Душан е забележано и дека во 1355 година двапати одржал состаноци во Крупиште.

Археолошките истражувања на локалитетите Кале кај Крупиште и на Џамлџиски гробишта кај локалитетот Баргала се реализираат преку Програмата на Министерството за култура и туризам. 

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