Галичка свадба останува еден од најпрепознатливите симболи на македонскиот културен идентитет

Претседателката Гордана Сиљановска Давкова која денеска присустуваше на традиционалната манифестација „Галичка свадба“ нагласи дека овој настан од година в година привлекува се повеќе домашни и странски туристи и останува еден од најпрепознатливите симболи на македонскиот културен идентитет.

Денеска, на „Галичка свадба“, најмладите галичани ме пречекаа со домашна нафора и сол, а потем проследив дел од свадбарските обичаи што со векови се пренесуваат низ мијачкиот крај, како еден од најавтентичните изрази на македонското културно наследство – објави претседателката на Фејсбук.

Таа истакна дека на овогодинешните младенци, Мартина Михајлова и Александар Пендароски им го честитала бракот и во својство на покровителка им подарила галичка пафта со мотив од традиционалната галичка носија, којашто е симбол на плодноста и македонското свадбено богатство.