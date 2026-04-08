 Skip to main content
Република Најнови вести
Среда, 8 април 2026
Неделник

Дудуш: Ова е историја за Шуто Оризари, никогаш порано не се вложувало толку во оваа општина

Македонија

08.04.2026

Принтскрин од видео

Години наназад, овој ден 8-ми Април се одбележуваше со протести, со искажување на незадоволството на Ромите кон институциите, кон Владите кои беа во изминатите години. Но денеска стоиме тука заедно со Владата, заедно со премиерот, со министри и градоначалници за да презентираме нешто ново, позитивни работи и проекти, истакна денес градоначалникот на општина Шуто Оризари, Курто Дудуш.

Презентираме проекти за општина Шуто Оризари кои во историјата претходно не биле запамтени. Презентираме вкупно 58 проекти во вкупна вредност од 4 ипол милиони евра. Тоа е историја за Шуто Оризари и никогаш порано не се вложувало толку во оваа општина. Затоа благодариме на Владата и на премиерот Христијан Мицкоски, рече Дудуш.

