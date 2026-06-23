Димитриевски: Сите опции се отворени во реконструкцијата на Владата, утре конечна средба

Според него, досега биле одржани два круга разговори со премиерот Христијан Мицкоски и со работните групи, а комуникацијата меѓу партнерите во владејачката коалиција се одвива во конструктивна атмосфера.

Разговаравме во два наврати со премиерот и работните групи, утре ќе дојде до нова средба и на таа средба ќе биде донесена конечната одлука. Како и да е, односите помеѓу коалициските партнери се на највисоко ниво и сметам дека многу објективно ги согледуваме состојбите и потребите бидејќи власта треба да се прилагоди кон потребите на општеството и на граѓаните, во спротивно е самовласт, изјави Димитриевски.