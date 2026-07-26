Максим Димитриевски од Струмица: Помина време во Македонија кога политичарите испраќаа пораки од скапи јахти

Помина време во Македонија кога политичарите испраќаа пораки од скапи јахти и се натпреваруваа меѓусебно кој ќе летува во поскапо летувалиште. Дојдено е време за одговорен пристап и отчет пред граѓаните, да ги слушнеме сите нивни видувања, сите позитивни и негативни критики, порача лидерот на ЗНАМ, Максим Димитриевски во изјавата за медиумите пред почетокот на панел дискусија „Европска ЗНАМ, европска иднина, европска Македонија“, која се одржа денеска во Струмица.

Додаде дека е дојдено време за одговорен пристап и отчет пред граѓаните, да се слушнат сите нивни видувања, сите позитивни и негативни критики.

Посочи дека денеска ЗНАМ со дел од раководството е во Струмица, токму на таа тема да поразговараат со граѓаните, како да се подобрат животните услови, како да се обезбеди подобра егзистенција за сите граѓани, а не само за политичката елита.