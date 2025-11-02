ДИК: Излезеноста до 11 часот е 10,1 проценти

Излезеноста на гласачите до 11 часот на вториот круг од гласањето за градоначалници, како што соопшти Државната изборна комисија, изнесува 10,1 проценти согласно податоците добиени од 1276 избирачки места или 92, 94 проценти. Излезеноста на гласачите во Град Скопје до 11 часот изнесува 8,30 проценти, а податоци се добиени од 611 избирачки места или 89,20 проценти.

Портпаролката на Државната изборна комисија (ДИК) Радица Тодорвска истакна дека гласањето се одвива непречено без поголеми проблеми, освен оној помал технички проблем во Дојран со УБИК апаратот, но проблемот е надминат и гласањето е продолжено на стариот начин на гласање со УВ ламба и спреј.

До 11 часот највисока е излезеноста на гласачите во Пробиштип каде гласале 22 проценти од избирачите и во Крушево – 19,92, додека најмала е во општините Боговиње со 6,67 и во Шуто Оризари со 5,93 отсто.