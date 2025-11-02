 Skip to main content
02.11.2025
Република Најнови вести
Недела, 2 ноември 2025
Неделник

ДИК: Излезеноста до 11 часот е 10,1 проценти

Македонија

02.11.2025

Излезеноста на гласачите до 11 часот на вториот круг од гласањето за градоначалници, како што соопшти Државната изборна комисија, изнесува 10,1 проценти согласно податоците добиени од 1276 избирачки места или 92, 94 проценти. Излезеноста на гласачите во Град Скопје до 11 часот изнесува 8,30 проценти, а податоци се добиени од 611 избирачки места или 89,20 проценти.

Портпаролката на Државната изборна комисија (ДИК) Радица Тодорвска  истакна дека гласањето се одвива непречено без поголеми проблеми, освен оној помал технички проблем во Дојран со УБИК апаратот, но проблемот е надминат и гласањето е продолжено на стариот начин на гласање со УВ ламба и спреј.

До 11 часот највисока е излезеноста на гласачите во Пробиштип каде гласале 22 проценти од избирачите и во Крушево – 19,92, додека најмала е во општините Боговиње со 6,67 и во Шуто Оризари со 5,93 отсто. 

