ДИК: Илија Тентов со убедлива победа во Дојран

Кандидатот на коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ, Илија Тентов, е новиот градоначалник на Општина Дојран, според целосно обработените резултати на Државната изборна комисија (ДИК).

Тентов освои 60,73% од гласовите, односно 1.180 гласа, додека неговиот противкандидат Ристо Цинев од коалицијата предводена од СДСМ доби 34,95% или 679 гласа.

Обработени се сите 8 избирачки места (100%), со висока излезност од 99,85% — на гласање излегле 2.627 гласачи од вкупно 2.631 запишани во избирачкиот список.

На изборната карта, Дојран е обоен во жолта боја, што го означува јасниот триумф на коалицијата „Твоја Македонија“.