Без проблеми течи гласањето на Избирачкото место во штипскиот Затвор

Во тек е гласањето за вториот круг од Локалните избори на избирачкото место во Затвор Штип. Право на глас имаат 104 затвореници од 23 општини, а во кои има втор круг избори за градоначалник како и за градот Скопје. Жаклина Парчаклиева, заменик член на Избирачкиот одбор во Затвор Штип вели дека поголема излезност се очекува во текот на денот.

-Нашето избирачко место беше отворено точно во седум часот, имаме запишано вкупно 104 избирачи. Се гласа за општините каде не е избрано градоначалник во првиот круг и градот Скопје, вели Парчаклиева.

Не се пријавени никакви проблеми и гласањето се одвива непречено. Во Општина Пробиштип денеска гласаат болните и немоќни лица. За вториот круг пријавени се 262 болни и немоќни, а во првиот круг гласаа 208 болни и изнемоштени лица.