Аднан Азизи избран за 8. претседател на Комитетот за односи меѓу заедниците

Аднан Азизи, пратеник од коалицијата ВРЕДИ, денеска со мнозинство гласови е избран за 8. претседател на Комитетот за односи меѓу заедниците.

Барам да имаме добра соработка во иднина, на конструктивен начин, Комитетот да служи за конструктивни дебати – порача тој, заблагодарувајќи се за изборот што следеше по кусата пауза што беше дадена во рамки на првата седница на Комитетот.

Пратениците Азизи и Арбана Пашоли беа предложени за осми претседател на Комитетот за односи меѓу заедниците на денешната прва собраниска седница на овој комитет.

Собранискиот претседател Африм Гаши во неговото обраќање на присутните им го честиташе изборот за членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.

Тој појасни дека во овој состав на Комитетот од вкупно 19 членови, кои се бираат од редот на пратениците на Собранието, има седум членови од редот на пратеници – Македонци, исто толку од редот на пратеници – Албанци, по еден член од редот на пратеници – Турци, од редот на пратеници – Власи, од редот на пратеници – Срби и од редот на пратеници – Бошњаци.

Бидејќи од редот на пратениците на Собранието недостасуваше пратеник Ром, согласно Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците беше известен народниот правобранител и тој по направени консултации со релевантните претставници на оваа заедница, дополнително предложи член на Комитетот од ромската заедница. Тоа е господин Јаше Сефер. Создаден со Охридскиот рамковен договор, овој Комитет беше предвиден да биде главен форум за дијалог и дискусија меѓу заедниците за клучни прашања што може да имаат ефект врз меѓуетничките односи. Ако сите страни покажат почит кон ова тело и го користат како што е предвидено, Комитетот ќе стане препознатлива институција. Чувствата кон Охридскиот рамковен договор и по многу години од неговото потпишување, остануваат поделени, но, најголем дел од граѓаните сметаат дека има подобрување на меѓуетничките односи и дека неговата имплементација ја стабилизира државата – рече Гаши.

Тој додаде дека „битен аспект во работата на Комитетот е неговото овластување да одлучува во случај на спор при спроведување на постапката на гласање во Собранието за закони кога за нив е потребно посебно мнозинство“.

Значењето на Комитетот е толку големо, што Собранието е должно да ги разгледува неговите мислења и предлози и да донесува одлуки во врска со нив – истакна Гаши.

Тој подвлече дека се бира осмиот претседател на Комитетот почнувајќи од далечната 2003 година, кога за првпат е конституиран Комитетот и е избран првиот претседател.

Калтрина Беќири го предложи Аднан Азизи, а Арбана Пашоли беше предложена од Дијана Тоска.