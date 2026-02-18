„5 минути со Чавез“: Таравари ќе зема плата само од даноците што ги плаќаат Албанците во Арачиново, Липково и Тетово

За да биде во центарот на вниманието, кога веќе политички не вреди пет пари, Арбен Таравари бара фискална децентрализација. Поранешниот министер за здравство, смета дека парите на Албанците и Македонците не трабало да се мешаат. Еве за да даде личен пример Таравари ќе земал плата само од даноците што ги плаќаат Албанците во Арачиново, Липково, Тетово и Гоставар. Звучи неверојатно нели?

Петте минути со Чавез му ги посветуваме на Таравари, но не можеме да ги прескокнеме и нашите пријатели од Бихаќка кои кризираат поради запленетите 40 тони марихуана.

