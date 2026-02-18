 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
„5 минути со Чавез“: Таравари ќе зема плата само од даноците што ги плаќаат Албанците во Арачиново, Липково и Тетово

Македонија

18.02.2026

За да биде во центарот на вниманието, кога веќе политички не вреди пет пари, Арбен Таравари бара фискална децентрализација. Поранешниот министер за здравство, смета дека парите на Албанците и Македонците не трабало да се мешаат. Еве за да даде личен пример Таравари ќе земал плата само од даноците што ги плаќаат Албанците во Арачиново, Липково, Тетово и Гоставар. Звучи неверојатно нели?

Петте минути со Чавез му ги посветуваме на Таравари, но не можеме да ги прескокнеме и нашите пријатели од Бихаќка кои кризираат поради запленетите 40 тони марихуана.

Гледајте

