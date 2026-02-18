 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Уапсено 16-годишно момче од село Дебреште, возело кола без положен испит, одземено му е возилото

Хроника

18.02.2026

На 17.02.2026 во 19:20 часот во с.Ропотово, прилепско, полициски службеници од Полициското одделение Ропотово лишија од слобода 16-годишник од с.Дебреште, општина Долнени.

При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило „фолксваген голф“ со прилепски регистарски ознаки, кое го управувал и по преземени мерки било констатирано дека го управувал возилото, без претходно положен возачки испит. Возилото е одземено, а по целосно документирање на случајот, против него биде поднесена соодветна пријава.

