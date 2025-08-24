 Skip to main content
24.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 24 август 2025
Неделник

Врачување на највисоките признанија на СВП на традиционалната манифестација „Мостови“

Култура

24.08.2025

СВП

Со меѓународно поетско читање „Мостови” и врачување на наградитe, „Златен Венец“, „Браќа Миладиновци” и „Мостови на Струга” вечер на Мостот на поезијата во Струга завршува 64. издание на Меѓународниот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата (СВП).

Највисокото фестивалско признание „Златен венец“ ќе му биде врачено на годинашниот лауреат, словачкио поет Жан Пјер Симеон. Наградата „Браќа Миладиновци“ за 2025 година за најдобра поетска книга меѓу две фестивалски изданија на Струшките вечери на поезијата ќе и биде доделена на македонската поетеса Јулијана Величковска за Збирката „Рајсфершулс“. Признанието „Мостови на Струга“ што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата го доделуваат за најдобар поет-дебитант ќе му биде врачена на Матеуш Шимчиќ од Полска поетска книга „Потребни се извори“.

На 64. издание на Струшките вечери на поезијата учестуваат околу 70 поети од земјава и странство, а фокус на годинашната манифестација е глаголицата.

Меѓунардниот поетски Фестивал свечено беше отворен во четвртокот со традиционалнот палење на фестивалскиот оган и садење дрвце во Паркот на поезијата во чест на добитникот на „Златниот венец“.

Поврзани вести

Култура  | 24.08.2025
Поезијата на Иван Штрпка има интимна, медитативна, комуникативна и антрополошка димензија, вели академик Ќулавкова во беседата за лауреатот на СВП
Култура  | 24.08.2025
Македонската поетеса Ратка Колева-Дамњановиќ добитник на наградата „Стојан Христов“ за 2025 година
Култура  | 23.08.2025
Збирката „Рајсфершулс“ на Јулијана Величковска добитник на наградата „Браќа Миладиновци“ на СВП 