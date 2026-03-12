 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Стариот музички механизам од градскиот часовник во Битола ќе биде изложен во новата Музичка соба што се подготвува во Офицерскиот дом

Култура

12.03.2026

Стариот музички механизам од градскиот часовник во Битола наскоро ќе биде јавно изложен во новата Музичка соба што се подготвува во Офицерскиот дом.

Механизмот, кој со години стоел во внатрешноста на саат кулата, беше откриен при новинарско истражување. Општина Битола одлучи да го донира на Културно-информативниот центар Битола, каде ќе биде соодветно заштитен и претставен пред јавноста.

Во просторот ќе биде поставен и информативен агол што ќе ја раскажува приказната за неговата улога во градот и значењето што го имал со децении.

До неговата замена со нов современ механизам, токму овој уред ги емитуваше македонските народни песни што одекнуваа од врвот на саат кулата. Денес, преку новиот систем, се емитува песната „Битола, мој роден крај“ во изведба на Ајри Демировски.

Музичката соба во Офицерскиот дом ќе содржи и стари музички експонати, плочи, архивски материјали од музичката историја на Битола, како и агол за преслушување песни посветени на градот.

Со ова, еден важен дел од музичкото наследство на Битола ќе добие нов живот – овојпат пред очите на јавноста.

Поврзани вести

Култура  | 11.03.2026
Со современ танц, франкофонски филм и џез концерти, Битола ја слави француската култура и одбележува 30 години француско конзуларно присуство и 25 години Француска алијанса Битола
Сцена  | 10.03.2026
Мјузикл посветен на Freddie Mercury за првпат пред битолската публика
Живот  | 08.03.2026
„100 Жени на Пелистер“
﻿