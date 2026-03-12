Мадрид прогласен за најдобра европска дестинација за 2026 година

Мадрид е прогласен за најдобра дестинација во Европа за 2026 година од организацијата European Best Destinations, која објавува годишно рангирање на градови низ целиот континент од 2009 година.

По почетниот избор што ги земаше предвид податоците како што се растот на туризмот и интересот за пребарување, кратка листа од 42 дестинации беше ставена на гласање од страна на патниците за да се утврдат 20-те места што луѓето најмногу сакаат да ги посетат во наредната година.

Мадрид се издвојува како главен град каде што наследството и модерноста се преплетуваат без напор: музеи од светска класа, живи населби, зелени површини, смела архитектура, богата гастрономска сцена и препознатлива радост на живот што силно резонира со денешните патници“, според European Best Destinations

Зошто треба да го посетите Мадрид во 2026 година?

Музичкиот туризам е во пораст во последните години, а 2026 година ќе ги донесе некои од најголемите светски ѕвезди во градот.

Во април шпанската пејачка Розалија ќе настапи во Мовистар Арена четири ноќи како дел од нејзината LUX TOUR 2026, по што ќе следат концерти на Tame Impala, Луис Томлинсон и Не-Јо.

Кон крајот на мај и почетокот на јуни порториканскиот пејач Бед Бани, кој настапи на овогодинешното полувреме на Супербоул на НФЛ, ќе одржи десет концерти во живо на стадионот Ријад Ер Метрополитано, додека подоцна истиот месец јужнокорејскиот машки бенд BTS ќе се појави на сцената како дел од нивната прва светска турнеја по враќањето од воена служба.

Други големи имиња кои ќе настапат во Мадрид оваа година се Linkin Park, Бруно Марс, My Chemical Romans и The Weekend.

Оддалечувајќи се од стадионите и на тркачките патеки, Големата награда на Шпанија во Формула 1 ќе се одржи во Мадрид овој септември.

Во моментов се работи на патеката Мадринг, планирана улична патека која ќе биде сместена околу изложбениот центар IFEMA. Сегашниот домаќин, Circuit de Barcelona-Catalunya, сега ќе биде домаќин на Barcelona-Catalunya Grand Prix секоја втора година од 2028 година, додека местото во 2027 година ќе го заземе Belgian Grand Prix на патеката Спа-Франкоршамп.

За гурманите, градот моментално има 31 ресторан со Мишелин ѕвезди, вклучувајќи два нови на листата за 2026 година: Ramón Freixa Atelier (две ѕвезди) и EMi (една ѕвезда).

Првиот ја доби наградата само пет месеци по отворањето, има капацитет од 10 гости и се фокусира на менија за дегустација на фини јадења, додека вториот е првиот независен ресторан од готвачот Рубен Хернандез Москера, со мени инспирирано од Новата нордиска кујна, кое вклучува јапонски и корејски техники на готвење.

Културниот простор Espacio Mistral, кој е посветен на театар, музика, танц, филм и говорен збор, се отвори во октомври минатата година. Програмата за 2026 година вклучува претстави, опери и фестивали, како и филмски проекции со предавања од режисери и актери.

