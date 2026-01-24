Културната соработка во фокус на средбата на министерот Љутков со претставници на Шпанско-македонското културно здружение „Сонце“

Во рамките на саемското претставување на Македонија на меѓународниот саем за туризам FITUR 2026 во Мадрид, министерот за култура и туризам Зоран Љутков оствари средба со претставници на Шпанско-македонското културно здружение „Сонце“,

Средбата беше посветена на унапредување на културната соработка меѓу Македонија и Кралството Шпанија, со акцент на јакнење на културната размена, промоција на македонското културно наследство и продлабочување на меѓусебното разбирање меѓу двата народа. Беа разменети искуства и можности за реализација на заеднички културни иницијативи и проекти.

Шпанско-македонското културно здружение „Сонце“, предводено од претседателката Оливера Лазаревска Санчез, активно работи на афирмација на македонската култура, традиција и идентитет во Шпанија, претставувајќи значаен мост на културна комуникација меѓу двете земји. Во таа насока, средбата отвори простор за унапредување на соработката преку реализација на културни настани, презентации и активности кои придонесуваат за поголема видливост на македонската култура и културното наследство.

Целта на ваквите активности е зајакнување на културните врски меѓу Македонија и Шпанија, поттикнување на културниот дијалог и создавање одржлива основа за долгорочна соработка, при што културата се препознава како клучен двигател на меѓусебното поврзување.