11.03.2026
Најнови вести
Среда, 11 март 2026
Неделник

„Ричард Трети“- приказна за моќта, амбицијата и човечката природа вечерва оживува на сцената на НУ Народен театар Битола

Култура

11.03.2026

Приказна за моќта, амбицијата и човечката природа – класиката на Вилијам Шекспир оживува на сцената на НУ Народен театар Битола.

Во режија на Мартин Мирчевски, „Ричард Трети“ е силна и возбудлива театарска приказна која ги отвора прашањата за лицемерието, жедта за власт и темната страна на човекот. Претстава која не остава рамнодушен никого и нè тера да се запрашаме: колку Ричард има во секој од нас?

📅 11 март 2026

🕗 20:00 часот

📍 Голема сцена – НТБ

На сцената настапуваат:

Мартин Мирчевски, Илина Чоревска, Маја Андоновска-Илијевски, Викторија Степановска-Јанкуловска, Марија Стефановска, Александар Стефановски, Филип Мирчевски и Кристијан Танчевски.

﻿