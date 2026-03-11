„Ричард Трети“- приказна за моќта, амбицијата и човечката природа вечерва оживува на сцената на НУ Народен театар Битола

Приказна за моќта, амбицијата и човечката природа – класиката на Вилијам Шекспир оживува на сцената на НУ Народен театар Битола.

Во режија на Мартин Мирчевски, „Ричард Трети“ е силна и возбудлива театарска приказна која ги отвора прашањата за лицемерието, жедта за власт и темната страна на човекот. Претстава која не остава рамнодушен никого и нè тера да се запрашаме: колку Ричард има во секој од нас?

11 март 2026

20:00 часот

Голема сцена – НТБ

На сцената настапуваат:

Мартин Мирчевски, Илина Чоревска, Маја Андоновска-Илијевски, Викторија Степановска-Јанкуловска, Марија Стефановска, Александар Стефановски, Филип Мирчевски и Кристијан Танчевски.