Претставата „Црнила“ во режија на Дејан Пројковски, а во продукција на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп гостува вечерва во МНТ

Претставата „Црнила“ во режија на Дејан Пројковски, а во продукција на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ – Прилеп, ќе гостува вечерва во 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје. „Црнила“ е психолошко-политичка драма, која ја разоткрива кревкоста на човековата етика во затворен систем на заговори и идеолошка дисциплина. Во фокусот е ерозијата на индивидуалната совест под притисок на колективниот мит. Наместо херојство, пред публиката се разоткрива човечката слабост, но и она што останува од човекот кога идеологијата ќе го проголта.

Вистинските „црнила“ не се историски, туку антрополошки — тие се појавуваат таму каде што човекот ја губи способноста за сопствено мислење и морален избор.

Во претставата играат: Сара Спиркоска, Бобан Алексоски, Катерија Чакмакоска-Клинческа, Александар Степанулески, Александар Тодески, Димитар Ѓорѓиевски, Михајло Миленкоски, Илија Волчески, Иво Ачански, Ангелина Тодеска, Давид Кочоски и Ива Малинческа.