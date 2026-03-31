31.03.2026
Популарната американска писателка на психолошки трилери Сара Пеканен доаѓа во Скопје на 25 април

Издавачката куќа „Арс Ламина“ со големо задоволство го најавува ексклузивното гостување на популарната американска писателка на психолошки трилери, Сара Пеканен, во Скопје на 25 април.

Нејзиното доаѓањe беше најавено денес, во присуство на фанови на писателката, букстраграмџии и јавни личности, на платото пред aрената „Борис Трајковски“, каде што од 23 до 29 април ќе се одржи Саемот на книгата.

Пеканен ќе биде дел од програмата на штандот на „Арс Ламина“ на Саемот на книгата 2026, со кој започнува одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на издавачката куќа.

