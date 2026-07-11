Пет нови романси од „Арс Ламина“ што вреди да ги прочитате ова лето

Летото е период кога многумина бараат добра книга за плажа, патување или мирно попладне во сенка. Меѓу најбараните жанрови и оваа сезона се романсите, а „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина – публикации“, препорачува пет нови наслови што носат љубовни приказни исполнети со емоции, пресврти и незаборавни ликови.

Меѓу препораките е светскиот бестселер „Срце, љубовникот“ од американската писателка Лили Кинг. Романот ја следи приказната на студентка која влегува во светот на двајца неразделни пријатели, каде љубовта, пријателството и тешките животни избори оставаат траги што се чувствуваат со години.

Љубителите на летните романси ќе уживаат и во двата романи на канадската авторка Карли Форчан. Во „Ова лето ќе биде поразлично“, забранетата љубов меѓу Луси и братот на нејзината најдобра пријателка постојано се враќа во центарот на нивните животи. Во „Едно златно лето“, фотографката Алис повторно се среќава со човек од своето минато, отворајќи приказна за вторите шанси и љубовта што доаѓа неочекувано.

На листата се наоѓа и романтичната комедија „Случајно Ејми“ од Лин Пејнтер, каде една мала лага околу украдено кафе прераснува во низа духовити и романтични ситуации, особено кога главниот лик открива дека мистериозниот непознат е нејзиниот нов работодавец.

Петтата препорака е романот „Како да завршиш љубовна приказна“ од Јулин Куанг. Приказната ги следи двајца писатели кои, по болно заедничко минато, повторно се среќаваат како сценаристи на иста телевизиска серија, добивајќи можност да ги надминат старите рани и да започнат ново поглавје.

Сите книги се достапни во книжарниците на „Литература“, како и преку онлајн продавницата на издавачот.