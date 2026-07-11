Линда Носкова нова шампионка на Вимблдон

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Линда Носкова е нова шампионка на Вимблдон. Попладнево во чешкото финале го забележа најголемиот успех во кариерата совладувајќи ја сонародничката Каролина Мухова со 2-1 (6:2, 5:7, 6:3) во сетови. Ова за 21-годишната Носкова е прва Гренд слем титула, додека Мухова и во вториот обид не успеа да освои Гренд слем трофеј.

Носкова го заврши најдобриот турнир во својата кариера на фантастичен начин и ја освои третата ВТА титула во кариерата. Претходно ги освои Монтереј во август 2024 година и Берлин пред околу 20 дена. Мухова остана на три ВТА титули.

Линда Носкова е шестата тенисерка од Чешка со титула на Вимблдон, пред неа овој турнир го освоиле: Мартина Навратилова, Чехиња која играше за САД, а серијата ја продолжија Јана Новотна, Петра Квитова, Маркета Вондроусова и Барбора Крејчикова.

Машкото финале меѓу Јаник Синер и Александар Зверев се игра утре (недела) во 17 часот.