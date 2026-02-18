Пејковски: Јубилејот не е само временска одредница, туку потврда за институционална зрелост и за истрајноста на мисијата Македонскиот КИЦ во Софија да биде духовен и културен мост меѓу државите

Во време кога културата сè појасно се препознава како клучен елемент на меѓународната комуникација и како суптилен, но моќен инструмент на поврзување меѓу народите, деновиве се одржа значајна работна средба меѓу градоначалникот на Општина Битола, д-р Тони Коњановски, и директорот на Македонски културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски.

Средбата не беше само протоколарен настан, туку содржаен и визионерски дијалог во кој културната дипломатија беше третирана како стратешка определба и долгорочна одговорност. Во отворена и конструктивна атмосфера, соговорниците разменија мислења за можностите за продлабочување на институционалната соработка меѓу Општина Битола и Македонскиот КИЦ во Софија, со јасна цел- афирмација на македонските културни вредности во меѓународен контекст и создавање трајни партнерства што ќе ја надминат локалната рамка.

Во рамките на средбата, проф. д-р Зоран Пејковски му врачи Плакета на градоначалникот Коњановски за посветеност и поддршка на македонската култура во странство. Признанието претставува симболичен, но суштински чин на благодарност за неговата континуирана заложба во афирмацијата на културниот идентитет, за поддршката на иницијативи што градат духовни мостови меѓу народите и за активниот придонес во јакнењето на културната дипломатија како современ инструмент на меѓусебно почитување и соработка.

Доделувањето на ова признание е поврзано со одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на Македонскиот културно-информативен центар во Софија – значаен историски белег што сведочи за две децении посветена работа, бројни изложби, концерти, книжевни вечери, научни трибини и културни манифестации преку кои македонската традиција и современа уметност достојно се претставуваат пред европската јавност. Јубилејот не е само временска одредница, туку потврда за институционална зрелост и за истрајноста на мисијата Македонскиот КИЦ во Софија да биде духовен и културен мост меѓу државите.

Во текот на разговорите нагласена беше потребата од конкретни и одржливи чекори во насока на понатамошна соработка: промоција на богатото културно наследство на Битола во Софија, поддршка на гостувања на битолски уметници и ансамбли, реализација на заеднички изложби, книжевни промоции и тематски форуми, како и иницирање нови форми на културна размена што ќе придонесат кон создавање динамична и долгорочна партнерска мрежа.

Битола, како град со длабока историска меморија, препознатлива архитектонска естетика и силна интелектуална традиција, претставува природен носител на културни процеси со пошироко, регионално и европско значење. Токму затоа, поврзувањето на локалните потенцијали со меѓународните платформи што ги отвора Македонскиот КИЦ во Софија претставува логичен и неопходен чекор кон афирмација на македонската култура во поширокиот културен простор.

Оваа средба уште еднаш ја потврди тезата дека културата не е спореден сегмент на општественото делување, туку суштинска вредност и долгорочна инвестиција во духовниот капитал на нацијата. Таа ги надминува временските рамки, создава трајни вредности и гради атмосфера на доверба, разбирање и взаемна почит.

Со заедничка визија, институционална одговорност и искрена посветеност кон македонската култура, проф. д-р Зоран Пејковски и градоначалникот д-р Тони Коњановски ја потврдија својата определба културната дипломатија да продолжи да се развива како простор на достоинство, идентитет и современа европска отвореност. Преку вакви иницијативи се испраќа јасна и силна порака дека македонската традиција и современото творештво имаат свое сигурно и достоинствено место на меѓународната сцена, како жив сведок на историјата, но и како активен чинител во создавањето на иднината.