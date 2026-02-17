Омаж на проф. д-р Георги Сталев Поповски денеска на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје

Во Салата за седници на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје денеска во 12 часот ќе се одржи омаж на проф. д-р Георги Сталев Поповски. За наставната, научната, творечката и преведувачката дејност на Сталев зборуваа професорите Венко Андоновски, Зоран Анчевски, Лорета Георгиевска-Јаковлева и Трајче Стамески.

Георги Сталев Поповски (1930, Витолиште – 2025, Скопје) е поет, прозаист, драмски писател, книжевен критичар и преведувач. Се школувал во Белград, Прилеп и во Скопје. Со литература започнува да се занимава во 1947 година, а од 1953, во периодиката објавува книжевно-историска, теориска и театарска критика. Работниот век го минува како универзитетски професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, предавајќи современи јужнословенски книжевности. Бил долгогодишен уредник на списанието „Современост“.

Тој е еден е од првите членови на Македонскиот П.Е.Н. центар и на Друштвото на писателите на Македонија (1956). Бил министер за култура при Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија (1978-1982) и координатор на школскиот систем на нашите иселеници во Сиднеј, Австралија (1983).

Добитник е на престижни награди и признанија: „11 Октомври“, „Климент Охридски“ и „13 Ноември“; наградата „Димитар Митрев“ за книжевна критика и есеистика (двапати); „Златен лавров венец“ за најдобар драмски текст на фестивалот Мали и експериментални сцени/МЕС-Сараево (1972); Медал од Фондот на Лермонтов (Москва); награда за препев „Григор Прличев“ и награда за книжевен превод „Кирил Пејчиновиќ“.

Автор е на пет поетски книги, пет драмски текста, два романа, една книга раскази, многу препеви, преводи и критички есеи. Неговото вродено чувство за ритмика и метрика, како и солидните музички познавања ќе го насочат Георги Сталев и кон пишување либрета за опери, па дури и кон компонирање музика за детски претстави.

Омажот го организираат Филолошкиот факултет во коорганизација со Институтот за македонска литература, Друштвото на постелите на Македонија и Македонскиот ПЕН-центар.