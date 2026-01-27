 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Наградата за животно дело од областа на архитектурата и градителството „Андреја Дамјанов” за 2025 за професорите Минас Бакалчев и Митко Хаџи Пуља

Култура

27.01.2026

Професорите Минас Бакалчев и Митко Хаџи Пуља се добитници на наградата за животно дело од областа на архитектурата и градителството „Андреја Дамјанов” за 2025, соопшти Асоцијацијата на архитекти на Македонија (ААМ).

Одлуката ја донесе комисијата на чело со Стеван Смилевски-Кокан и членовите проф.д-р Влатко Коробар, проф.д-р Зорица Блажевска, проф. д-р Мишко Ралев и Александар Наумовски. Смилевски-Кокан е лански лауерат на оваа награда од Асоцијацијата.

Датумот за свеченото доделување на наградата ќе биде дополнително соопштен.

Поврзани вести

Филм  | 26.01.2026
Филмот „Фантази“ во словенечко-македонска копродукција ја освои главната награда за долгометражен игран филм и признание од Cineuropa на Филмскиот фестивал во Трст
Култура  | 23.01.2026
Соопштени добитниците на меѓународната награда „Гоцева мисла“ за 2026 година
Култура  | 19.01.2026
45 дела во трка за наградата „Роман на годината“
﻿