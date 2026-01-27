 Skip to main content
Спречен транспорт на околу 200 килограми марихуана кај Свети Николе

Хроника

27.01.2026

Синоќа околу полноќ, полициски екипи спречиле транспорт на околу 200 килограми марихуана во близина на Свети Николе, дознава Република од извори во Министерството за внатрешни работи.

Во акцијата учествувале припадници на Бирото за јавна безбедност при МВР, од одделите за Организиран криминал и САЕ „Тигар“, кои блокирале три возила – едно со швајцарски регистарски таблички и две со македонски ознаки.

Според неофицијалните информации, возилото со швајцарски ознаки било качено на македонско шлеп-возило, кое се движело со претходница – таканаречен „чистач на патот“, што упатува на внимателно испланирана и координирана акција.

Изворите посочуваат дека најверојатно станува збор за организирана криминална група која делува на територијата на Македонија и соседните земји.

Ова е втора спречена рута за шверц на дрога што македонската полиција ја пресекла во текот на овој месец. Потсетуваме дека на почетокот на јануари беа откриени 10 килограми кокаин, скриени во специјално изработен бункер во возило.

Од МВР се очекуваат официјални информации во текот на денот.

